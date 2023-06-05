«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن أثر الحرب الروسية على أطفال أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير: "لا جانب واحد من حياة الأطفال الأوكرانيين الذين يعيشون تحت وطأة الصراع ينجو من تداعيات الأزمة، فما أن بدأت العملية العسكرية فى بلادهم حتى سطرت فصول المعاناة لجيل كامل منهم، إذ قتل وجرح وأجبر كثير منهم على ترك منازلهم وفقدان تعليمهم الأساسى والحرمان من بيئة آمنة ومأمونة".

وأضاف: "بعد مرور قرابة 16 شهرا من بداية العملية العسكرية الروسية أعلن مكتب المدعى العام الأوكرانى مقتل نحو 500 طفل وإصابة نحو ألف آخرين".

وتابع: "الأزمة فى أوكرانيا لا تزال تؤثر بشكل مدمر على حياة الأطفال ورفاهيتهم، إذ تقدر يونيسيف أن مليونا ونصف المليون طفل معرضون للخطر من الاكتئاب والقلق وحالات الصحة العقلية الأخرى مع آثار طويلة المدى على صحتهم الجسدية والذهنية".

واستطرد: "وخلال الأشهر الماضية أفادت تقارير أن آلاف المدارس فى أوكرانا تعرضت لأضرار جسيمة أو دمرت بسبب القصف، مما ترك ما يقرب من مليونين و700 ألف طفل أوكرانى يتعلمون عبر الإنترنت، أما فى البلدان المضيفة للاجئين فإن طفلين من بين كل 3 أطفال أوكرانيين غير مسجلين فى أنظمة التعليم بالبلد المضيف".

وأوضح: "معاناة الأطفال فى أوكرانيا تكشف عن مصير مظلم تواجهه البلاد حتى فى حال سكت ضجيج المعارك ذلك أن أجيالا مقبلة ستواجه مستقبلا مؤلما جراء الحرب".