الرئيس الموريتانى يشيد بجهود الجامعة العربية فى توثيق العلاقات بين أعضائها

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الموريتانى، محمد ولد الشيخ الغزاونى، إن الأهداف التى رسمها القادة العرب للجامعة العربية، جعلت منها معقد أمل كبير للمواطن العربى، حيث كان من مهامها توثيق الصلات بين الدول العربية، وتنسيق خططه السياسية تحقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها، وكذلك مهمة توثيق التعاون مع مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.





وأضاف الرئيس الغزوانى، خلال كلمته فى جلسة المندوبين الدائمة فى الجامعة العربية، عبر شاشة "القاهرة الإخبارية": "أنتهز هذه الفرصة لأشيد بكل ما حققته الجامعة العربية من إنجاز فى هذا السياق على مر العقود، والجهود التى بذلتها وتبذلها الأمانة العامة للجامعة العربية فى سبيل العمل العربى المشترك وتطوير آلياته". وتابع الرئيس الموريتانى، أن العمل العربى المشترك لا يزال من حيث الفاعلية دون ما يتطلع له المواطن العربى، حيث تستوجب التحديات القائمة عربيا وإقليميا ودوليا أكثر من ذلك، فضلا عن أنّ ما يوحد الدول العربية وما يجمعها من مصير ومصالح مشتركة كفيل لتمكينها لسد ما فى عملها من نقص وقصور. وأوضح أنه لا غنى لنا كدول عربية من تطوير العمل العربى الفعال للانتصار على الإرهاب والتأسيس لتنمية شاملة وسليمة.

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