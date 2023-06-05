القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تحبط المحاولات الأوكرانية لاستعادة باخموت

جدة - نرمين السيد - فى هذا السياق، قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن الهجوم الأوكرانى الذى تصدت له القوات الروسية جرى على عدة محاور فقدت خلالها أوكرانيا أكثر من 250 جنديا و16 دبابة و3 مركبات قتال.

وأضاف "مشيك" خلال رسالة على الهواء لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن قائد فاجنر، يفجينى بريجوجين، تحدث عن تصدى القوات الروسية للهجمات الأوكرانية وخسارة جزء من بلدة "بيروخوفتا" التابعة لضواحى باخموت وهى بلدة مساحتها صغيرة ويقيم فيها مواطنون.

وذكر أن الهجوم الأوكرانى على باخموت واستعادة هذه المدينة بحسب -خبراء- مرتبط بحجم قدرة القوات الروسية فى الدفاع عنها، ولفت إلى أن الخبراء أكدوا أن وجود القوات الروسية يفشل أية محاولة أوكرانية لاستعادة (باخموت).

وأوضح أن سلطات مدينة زاباروجيا أعلنت عن صد القوات الروسية لهجوم أوكرانى كان يرغب فى الوصول إلى ساحل "بحر آزوف" من أجل قطع الممر البرى.