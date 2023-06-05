روسيا تبدأ مناورات فى بحرى اليابان وأوخوتسك

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، إن قوات الأسطول الروسى فى المحيط الهادى، بدأت مناورات فى بحر اليابان وبحر أوخوتسك، ستستمر حتى 20 يونيو، وفقًا لما نقلته "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وأضافت الدفاع الروسية، عبر تيليجرام أن "أكثر من 60 سفينة حربية وسفينة دعم ونحو 35 طائرة بحرية وقوات ساحلية وأكثر من 11 ألف فرد عسكرى يشاركون فى مناورات.. قوات أسطول المحيط الهادى".

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