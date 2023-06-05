وكالة الطاقة الذرية: أعدنا تركيب كاميرات مراقبة فى مواقع إيران النووية

جدة - نرمين السيد - وأوضح "جروسى"، خلال مؤتمر صحفى، نقلته "القاهرة الإخبارية"، أنه أُعيد تركيب كاميرات مراقبة فى مواقع إيران النووية، مؤكدًا أن الوكالة الدولية لا تزال تطمح فى تحقيق الكثير بهذا الملف.

ولفت إلى أن الوكالة حصلت بشكل فعلى على ردود إيرانية، بشأن المواقع النووية السرية للبلاد، مؤكدًا أنه يجرى فى الوقت الراهن التحقق من المعلومات الواردة بشأنها.

وحول الملف الأوكرانى، أكد "جروسى" أن الأنشطة العسكرية فى محيط المنشآت النووية الأوكرانية تشهد ازديادًا واضحًا خلال المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن الاتفاق الخاص بحماية محطة زابوريجيا يمثل خطوة كبيرة فى الاتجاه الصحيح.