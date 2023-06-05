الرئيس العراقى: وحدة الشعب أسهمت فى دحر العصابات الإرهابية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الرئاسة العراقية، فى بيان صحفى، أن رشيد استقبل، وزير الخارجية الباكستانى بيلاوال بوتو زردارى، والوفد المرافق له وبحضور وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، حيث جرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، حيث أكد الرئيس العراقى رغبة بلاده فى توطيد العلاقات مع باكستان، وضرورة الاستفادة من الخبرات فى مجال محاربة التطرف والإرهاب".

وأشار رشيد، إلى دور العراق فى محاربة تنظيم داعش الإرهابى الذى اجتاح العديد من الدول ومنها العراق، ودمر الكثير من المعالم العمرانية والحضارية والبنى التحتية، مؤكدا توجه الحكومة، لبذل المزيد من الجهود لإقرار الموازنة، والبدء بتنفيذ مشاريع البناء والإعمار ومعالجة الجفاف والتصحر وشح المياه.

من جانبه، أعرب الوزير بيلاوال بوتو زردارى عن سعادته لزيارة بغداد، مؤكدا التزام بلاده بدعم الأمن والاستقرار فى العراق، والتطلّع نحو تعزيز علاقات التعاون فى مختلف المجالات وتبادل الخبرات والمعلومات والعمل المشترك لمواجهة التحديات خاصة فى مجال المياه.