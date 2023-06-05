نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر السفارة الأميركية توضح بشأن فتح الباب أمام التأشيرات للأردنيين على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 5 يونيو 2023 06:13 مساءً - دوت الخليج :- أكدت السفارة الأميركية في عمان، الأحد، أن السنة المالية 2023 شهدت أعلى نسبة إنجاز للتأشيرات سواء الدائمة أو المؤقتة، لمستويات تجاوزت فترة ما قبل انتشار جائحة كورونا.

وبينت السفارة : أن إعادة فتح التأشيرات، سواء الدائمة أو المؤقتة، تأتي بعد القيود التي فرضتها جائحة كورونا، وتسببت بمراكمة أعداد كبيرة من التأشيرات المعلقة خلال تلك الفترة ، وفق المملكة .

وأشارت إلى أن إعادة فتح الباب أمام الراغبين بالحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة لمختلف الغايات بدأت منذ أكثر من عام.