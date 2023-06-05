السفارة الأميركية توضح بشأن فتح الباب أمام التأشيرات للأردنيين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 5 يونيو 2023 06:13 مساءً - دوت الخليج :- أكدت السفارة الأميركية في عمان، الأحد، أن السنة المالية 2023 شهدت أعلى نسبة إنجاز للتأشيرات سواء الدائمة أو المؤقتة، لمستويات تجاوزت فترة ما قبل انتشار جائحة كورونا.
وبينت السفارة : أن إعادة فتح التأشيرات، سواء الدائمة أو المؤقتة، تأتي بعد القيود التي فرضتها جائحة كورونا، وتسببت بمراكمة أعداد كبيرة من التأشيرات المعلقة خلال تلك الفترة ، وفق المملكة .
وأشارت إلى أن إعادة فتح الباب أمام الراغبين بالحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة لمختلف الغايات بدأت منذ أكثر من عام.
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