وزيرة أردنية تدعو رجال أعمال سعوديين للاستفادة من مزايا الاستثمار بالمملكة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 5 يونيو 2023 06:13 مساءً - دوت الخليج :- دعت وزيرة الاستثمار، خلود السقاف، رجال الأعمال والمستثمرين من المملكة العربية السعودية، للاستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية الجاذبة والمحفوظة بموجب القانون، وتعزيز استثماراتهم في الأردن.

وأكدت أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن بالعديد من الدول لدخول السلع والصادرات إلى العديد من الأسواق العالمية.

وقالت السقاف خلال الاجتماع الافتراضي الذي نظمته وزارة الاستثمار، وغرفة تجارة الأردن، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني، الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين، و28 مستثمراً، إن العلاقات الاقتصادية بين الأردن والسعودية الشقيقة، بلغت مستوى متميزاً في العديد من المجالات، خاصة الاستثمارية والتجارية.

وأضافت أن الاستثمارات السعودية تعتبر من أكبر الاستثمارات الخارجية في الأردن، وتتوزع على العديد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والبنية التحتية، والخدمات المصرفية والتجارة والقطاع السياحي والتطوير العقاري، والقطاع الزراعي، والرعاية الصحية.

وبينت أن الأردن يعتبر مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإن الاقتصاد الأردني استمر في تحقيق العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، حيث بلغت نسبة النمو في العام 2022، 2.5 بالمئة ، وفق بترا .

ولفتت السقاف إلى إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033؛ بهدف توفير أفضل مناخ استثماري، وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة؛ إذ إن الوزارة أنشئت، لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة.

وقالت إن قانون البيئة الاستثمارية الجديد والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، جرى إقراره ضمن أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى تنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ بهدف استقطاب الاستثمارات وتمكينها، والاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية.

واستعرضت السقاف خلال اللقاء أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في كل القطاعات، كقطاع تكنولوجيا المعلومات، السياحة والسياحة العلاجية، الصناعات الدوائية والعلوم الحياتية، وخدمات الرعاية الصحية، والصناعات الغذائية، والملابس والمنسوجات، الزراعة والعمالة الزراعية المرتبطة بها، والخدمات اللوجستية، والكيماويات والأسمدة.

وأكدت حرص وزارة الاستثمار على توفير التسهيلات اللازمة للاستثمارات السعودية، وبذل كل ما يمكن لتثبيت وتعزيز حضورها على خارطة الاستثمار في الأردن.