خبير لـ«إكسترا نيوز»: أوروبا وأوكرانيا تضعان شروطًا تعجيزية للسلام «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وأوضح "أحمد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسى نور، ببرنامج "إكسترا اليوم" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن رفض أوكرانيا ومن وراؤها الاتحاد الأوروبى وأمريكا لمقترح إندونيسيا بحل الأزمة الروسية الأوكرانية، يأتى فى سياق الموقف العام من أوكرانيا والاتحاد الأوروبى وأمريكا لرفض كل مبادرات السلام.

وأضاف أنهم رفضوا من قبل فى إبريل الماضى مبادرة السلام الصينية، والمرونة والقابلية والاستعداد للحوار ليست جاهزة الآن، وأن هناك إصرار على الحل العسكرى، وما يحدث هو أن أوروبا وأوكرانيا يضعان شروط تعجيزية فى مفاوضات السلام.

وتابع خبير العلاقات الدولية، أن أوكرانيا ليست مستقرة فى قرارها للدخول فى مفاوضات، لكن هو قرار غربى وأمريكى من وراء الستار، موضحًا أنه حتى الآن الستار الأكبر هو أوكرانيا من استمرار الحرب ثم الطرف الأوروبى.