عاجل.. عقوبات أمريكية جديدة على روسيا

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الخارجية الروسية، اعتبرت قبل أيام، أن العقوبات التى فرضتها مجموعة السبع ضد روسيا أثارت أزمة غذاء وطاقة فى العالم، وأن الدول المحتاجة تعانى من العراقيل الغربية أمام وصول المنتجات الروسية إليها.

وقالت الوزارة فى بيان عن نتائج القمة: "أصبحت آلية ضغط العقوبات الجماعية التى أنشأتها مجموعة السبع، سببا فى أزمة الغذاء والطاقة العالمية.. الدول الأكثر احتياجا تعانى من العوائق التى أقامتها دول المجموعة على توريد المنتجات الغذائية الروسية".

وفى وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن النتيجة الرئيسية للقمة، هى مجموعة تصريحات مشبعة بمقاطع معادية لروسيا والصين.