الخارجية الروسية: لا نرى آفاقا لتمديد اتفاق تصدير الحبوب

جدة - نرمين السيد - وأعلن الكرملين، قبل يومين، أنه لا يوجد ما يدعو للتفاؤل بشأن اتفاق تصدير الحبوب، وفقًا لنبأ عاجل بثته منذ قليل.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، أعلن الثلاثاء الماضى، أن "الاتصالات بشأن اتفاق الحبوب لم تسفر عن أى نتائج بعد"، مشيرا إلى أن بنود اتفاق الحبوب المتعلقة بروسيا لم يتم الوفاء بها.

ووقعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل وثيقتين مع الأمم المتحدة، فى 22 يوليو 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.