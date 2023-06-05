نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردن : توقع انخفاض نسبة الحرائق العام الحالي عبر تطبيق خطة لمكافحتها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 5 يونيو 2023 07:18 مساءً - دوت الخليج :- توقع الناطق باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي، الأحد، انخفاض نسبة الحرائق في الغابات خلال العام الحالي مقارنة مع الأعوام السابقة من خلال تطبيق خطة سنوية لمكافحة الحرائق.

وأوضح المجالي : أن نسبة الحرائق انخفضت في العام الماضي 60% مقارنة بالأعوام التي سبقتها؛ بسبب الإجراءات التي نفذتها وزارة الزراعة بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل تنظيف الغابات من بقايا الأغصان التي قد تؤدي إلى الحرائق، وتنظيف الحشائش، إضافة إلى مد خطوط نار قريبة من أي موقع قد تشتعل فيه النيران ، وفق المملكة .

وأضاف أن هناك خطوط غلق دائمة لخفض التعديات على المناطق الحرجية سواء من خلال قطع الأشجار، أو إضرام النيران.