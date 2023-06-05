العالم اليوم - السيسي يؤكد على موقف مصر "المتوازن" من حرب أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 يونيو 2023 07:31 مساءً - أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن بلاده تبنت موقفاً متوازناً منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، يستند إلى ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتغليب لغة الحوار، وحشد الجهود الدولية للتوصل لحل يراعى شواغل جميع الأطراف، ضماناً لتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين..

وأوضح السيسي خلال خلال مشاركته عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في اجتماع مع عدد من الرؤساء الأفارقة، للتباحث حول المبادرة الأفريقية للوساطة في الأزمة الروسية الأوكرانية أن مصر لن تدخر جهداً من أجل المساهمة في احتواء تلك الأزمة والتغلب على تداعياتها السياسية والإنسانية والاقتصادية.

وأعربالرئيس المصري عن التطلع إلى مساهمة المبادرة الأفريقية كخطوة على طريق تحقيق التسوية السياسية المنشودة بين طرفي النزاع.

وقد شارك في الاجتماع بالاضافة إلى الرئيس المصري كل من الرئيس عثمان غزالي، رئيس جزر القُمُر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي، ماكي سال،، والأوغندي، يوري موسيفيني،، والرئيس الزامبي هاكايندي هيتشيليما.

وقد شهد الاجتماع، وفقا للرئاسة المصرية، التوافق على استمرار العمل المكثف على دفع المبادرة الأفريقية من خلال بلورة الآليات اللازمة لتشجيع الجانبين الروسي والأوكراني على الانخراط فيها بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة.