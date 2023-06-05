العالم اليوم - ارتفاع أسعار النفط يصعد بمعظم مؤشرات أسواق الخليج

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع أسعار النفط يصعد بمعظم مؤشرات أسواق الخليج من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 يونيو 2023 07:31 مساءً - أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج مرتفعة، الاثنين، وسط تفاؤل بأن الفيدرالي الأميركي سيوقف رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، كما أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تحسن معنويات المستثمرين.

وترتبط معظم عملات الخليج بالدولار، وعادة ما تتبع أغلب دول الخليج، أي تغيير في السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وتتوقع الأسواق الآن إبقاء الفيدرالي لمعدلات الفائدة دون رفع بنسبة 79.4 بالمئة حسب بيانات مؤشر CME FedWatch.

وارتفعت أسعار النفط الخام، وهي حافز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، بأكثر من دولار للبرميل بعد قرارات أوبك+ الأحد.

تحركات الأسواق

- ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.6 بالمئة، مع صعود سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية اثنين بالمئة، وسهم أرامكو السعودية 1.2 بالمئة.

- أغلق مؤشر دبي مرتفعا بنسبة 1.4 بالمئة، بعد أن قفز سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 6.4 بالمئة.

- ارتفع المؤشر القطري بنسبة 0.4 بالمئة مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 1.4 بالمئة.

- مؤشر أبوظبي عاكس التيار وانخفض بنسبة 0.3 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية المصري EGX30 بنسبة 0.6 بالمئة متأثرا بهبوط سهم البنك التجاري الدولي 0.4 بالمئة.