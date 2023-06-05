بلينكن: ضم الضفة ومواصلة هدم منازل الفلسطينيين يدمر فرص حل الدولتين

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، مساء اليوم الاثنين، إن ضم الضفة الغربية والإخلال بالوضع الراهن للمواقع المقدسة ومواصلة هدم منازل الفلسطينيين يدمر فرص حل الدولتين.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، أضاف وزير الخارجية الأمريكى أنه ينبغى الامتناع عن الإجراءات الأحادية التى تزيد العنف والتوتر فى إسرائيل والأراضى الفلسطينية. وأكد بلينكن أن حل الدولتين هو الأمثل لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، داعيا لخفض التصعيد وتعزيز التعاون الأمنى وتحسين الحياة للشعب الفلسطينى.

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