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الصحة العالمية تقترح إصدار "جواز سفر صحي" عالمي

اقترحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إصدار "جواز سفر صحي" عالمي مستوحى من شهادة "كوفيد" الأوروبية. الصحة العالمية تقترح إصدار "جواز سفر صحي" عالمياقترحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إصدار "جواز سفر صحي" عالمي مستوحى من شهادة "كوفيد" الأوروبية. جاء ذلك خلال توقيع مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ومفوضة الصحة الأوروبية ستيلا كيرياكيدس، اتفاق شراكة جديد لاستخدام بطاقة "كوفيد" الرقمية كأساس لنظام إصدار شهادة صحية عالمية. ووصف مدير المنظمة ، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ومفوضة الصحة الأوروبية ستيلا كيرياكيدس، اتفاق الشراكة الجديد، بأنه "تاريخي". وقال تيدروس في حفل التوقيع بجنيف: "لقد سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على قيمة الحلول الصحية الرقمية في تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية". وأوضح تيدروس أن شهادة كوفيد الصادرة عن الاتحاد الأوروبي ستتحول الآن إلى "منفعة عامة عالمية"، كخطوة أولى لإنشاء شبكة شهادات صحية رقمية عالمية. وأضاف تيدروس أن الشبكة ستتوسع لتشمل أشياء مثل بطاقات التطعيم الروتينية الدولية الرقمية. وأشارت كيرياكيدس في حفل التوقيع بأن الشهادة "وفرت حلا لمواطنينا وحماية لأنظمة الصحة العامة في الوقت نفسه وسط حالة عدم اليقين جراء الجائحة".

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