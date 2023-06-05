العالم اليوم - مانشستر سيتي يطيح بريال مدريد من قمة أغلى العلامات التجارية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 يونيو 2023 08:32 مساءً - أصبح نادي مانشستر سيتي العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم لكرة القدم، حيث أنهى استحواذ نادي ريال مدريد على القمة، والذي استمر أربع سنوات متتالية.

وحقق النادي الانجليزي، الذي ارتفعت قيمة علامته التجارية بنسبة 13 بالمئة إلى 1.51 مليار دولار، إنجازا تاريخيا بتجاوزه نادي ريال مدريد، الذي تراجعت قيمة علامته التجارية بنسبة 4 بالمئة إلى 1.46 مليار دولار، ليصبح النادي صاحب العلامة التجارية الأكثر قيمة في عالم أندية كرة القدم.

شهدت قيمة العلامة التجارية لمانشستر سيتي زيادة إيجابية بنسبة 34 بالمئة منذ جائحة كوفيد-19، ووصلت الآن إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.

كما حقق نادي مانشستر سيتي أعلى إيرادات في موسم هذا العام، وهو المحرك الرئيسي في صعوده إلى القمة.

وقال هوغو هينسلي، رئيس الخدمات الرياضية في "براند فاينانس"، "حقق نادي مانشستر سيتي إنجازا استثنائيا بتفوقه على ريال مدريد ليصبح بطل العلامات التجارية لأندية كرة القدم. فلمدة خمس سنوات، مارس النادي هيمنته في كرة القدم الإنجليزية، حيث حصل على أربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الخمسة الماضية. وبالنظر لتصنيف هذا العام للعلامات التجارية، يسلط التصنيف الضوء على أداء مانشستر سيتي خارج الملعب، من حيث بناء علامة تجارية قوية وجذب المشجعين والرعاة، وهو ما يمهد الطريق للصورة التي سيكون عليها نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان في يونيو".

الأندية الإنجليزية

تمكن نادي مانشستر يونايتد، الذي ارتفعت قيمة العلامته التجارية بنسبة 9 بالمئة إلى 1.4 مليار دولار، من تجاوز منافسه التاريخي ليفربول بمرتبة واحدة، فقد ارتفعت قيمة علامة ليفربول التجارية بنسبة 7 بالمئة إلى 1.4 مليار دولار، ليحتل الناديين المركزين الرابع والخامس على التوالي.

سجل كلا الناديين مسارات إيجابية لقيمة العلامة التجارية منذ عام 2022 ، متجاوزين في النهاية قيم ما قبل الجائحة، فبعد موسمين ضربهما كوفيد-19، شهد موسم 2022-2023 استمرار عودة المباريات الحية والمشجعين إلى الملاعب، مما أدى إلى زيادة مبيعات التذاكر والإيرادات.

تمسكت أندية كرة القدم في لندن بأعلى 10 مراتب, فقد شهد نادي آرسنال، أكبر زيادة في قيمة العلامة التجارية، مرتفعة بـ 14 بالمئة، لتصل إلى 906.28 مليون دولار، ليرتفع النادي مركزين عن عام 2022، ويحتل الآن المرتبة الثامنة.