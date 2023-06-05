عاجل.. نائب الرئيس الأمريكى السابق مايك بنس يتقدم للترشح بانتخابات الرئاسة

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الاثنين، بأن نائب الرئيس الأمريكى السابق مايك بنس، تقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية المزمع عقدها سنة 2024.





وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن بنس البالغ 63 عاما سيطلق حملته الرئاسية فى السابع من يونيو بخطاب فى ولاية آيوا، الواقعة فى الغرب الأوسط، ويأتى ترشحه فى تحدٍ لدونالد ترامب على بطاقة ترشيح الحزب الجمهورى وكان ترامب، البالغ 76 عاما، أعلن فى نوفمبر أنه يعتزم الترشح للرئاسة للمرة الثالثة ويبدو الأوفر حظًا لنيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهورى. ودخل حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، البالغ 44 عاما السباق الأسبوع الماضى، ومن المتوقع أن ينضم إلى السباق الأسبوع المقبل جمهورى آخر بارز هو حاكم نيوجيرزى السابق كريس كريستى.

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