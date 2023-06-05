روسيا: مشاورات تمديد اتفاق الحبوب مع الأمم المتحدة تنعقد فى جنيف الجمعة

وقال فيرشينين فى تصريحات -نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "لقد اتفقنا على الجولة القادمة من المشاورات الوزارية فى جنيف يوم 9 يونيو"، لافتا إلى عدم حدوث أى تغييرات على إطار مبادرة البحر الأسود، ردا على مزاعم حول توسيع اتفاقية الحبوب لتشمل موانئ جديدة.
ونوه فيرشينين بأن روسيا "لا ترى حاليًا أى آفاق لتمديد صفقة الحبوب مرة أخرى"، لكنه أكد فى الوقت نفسه أن المشاورات مع ممثلى الأمم المتحدة بشأن الاتفاقات القائمة مستمرة.
يذكر أنه فى 22 يوليو العام الماضى، وقعت روسيا وأوكرانيا مع الأمم المتحدة اتفاقية على توريد المواد الغذائية والأسمدة إلى السوق الدولية، وكانت الاتفاقيات فى البداية لمدة 120 يومًا، وتم تمديدها فى نوفمبر الماضى لنفس الفترة، وفى 18 مارس 2023 أعلنت روسيا تمديد الاتفاق لمدة 60 يومًا فقط، محذرة من أن هذا سيكون وقتًا كافيًا لتقييم تنفيذ المذكرة الموقعة مع الأمم المتحدة.
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