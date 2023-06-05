بري يدعو إلى جلسة انتخاب رئيس للبنان

بري يدعو إلى جلسة انتخاب رئيس للبناندعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الاثنين، إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الأربعاء 14 يونيو الجاري.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية الحادية عشرة من قبل ظهر الأربعاء في 14 يونيو الحالي"، دون المزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال عون انتهت في 31 من أكتوبر الماضي، ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي، ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 11 جلسة نيابية مخصصة لهذا الشأن.