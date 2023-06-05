العالم اليوم - نتائج انتخابات تركيا تدفع قيادة "الشعوب الديمقراطي" للتنحي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 يونيو 2023 09:22 مساءً - في أول هزَّة لنتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية على أكبر الأحزاب الموالية للأكراد في البلاد، أعلن مدحت سنجار وبرفين بولدان، الرئيسان المشتركان لحزب الشعوب الديمقراطي، عدم ترشحهما لقيادة الحزب الفترة المقبلة بعد تراجع التصويت له.

وأرجع القياديان، في بيان للحزب، إلى أنهما لم يتمكنا من الوصول إلى الأهداف، مشيرين إلى أن نتائج الانتخابات، التي جرت في 14 و28 مايو، لم تكن هزيمة لحزب الشعوب الديمقراطي، لكن أيضا لم تتم إدارة العملية الانتخابية بشكل جيد، ولم يتم نقل أفكار الحزب لجميع الفئات المستهدفة.

النقد الذاتي

وبحسب برفين بولدان، سيُعقد قريبا مؤتمرا عاما للحزب لانتخابات قيادة جديدة، قائلة: "سأكون سعيدة بتسليم مهمة الرئيس المشارك في المؤتمر إلى شخص آخر، وأود أن أقول إنني لن أشارك في عملية صنع القرار، سنكون مسؤولين أمام شعبنا، وسنكون مسؤولين أمام النساء، وسنكون مسؤولين أمام أولئك الذين صوتوا".

جاء النقد الذاتي على لسان مدحت سنجار بشكل أكثر حدة، قائلا إنهم يعتبرون أنفسهم "فاشلين" في الوصول لمعدل التصويت اللازم، مضيفا: "سأستقيل من منصبي كرئيس مشارك للحزب، نريد تمهيد الطريق لجميع اللجان للقيام بعملية النقد والنقد الذاتي والمحاسبة".

مؤشرات تراجع التصويت

حزب الشعوب الديمقراطي هو الأكثر استقطابا للصوت الكردي في تركيا، ويشكل نحو 20 بالمئة من مجموع الكتلة الانتخابية.

يتركز الصوت الكردي في الولايات ذات الغالبية الكردية في جنوب وشرقي البلاد، مثل ديار بكر ووان وماردين وباتمان وشرناخ، فضلا عن وجود ملايين الأصوات الكردية في كبريات المدن التركية مثل إسطنبول وأنقرة وأزمير.

حصد نسبة أقل من 9 بالمئة من أصوات الناخبين؛ أي قرابة 4 ملايين و575 ألف صوتا، بواقع 61 مقعدا، بعد أن بلغت نسبة ما حصده في انتخابات 2018 نحو 12 بالمئة وبعدد أصوات بلغ قرابة 5 ملايين و868 ألف وبواقع 67 مقعدا .

يعني هذا تراجع الحزب بنسبة 3 بالمئة بواقع نحو مليون و300 ألف صوت، فاقدا 6 مقاعد برلمانية، بدلا من زيادة نسبة أصواته ومقاعده، وكان البعض يأمل وقت الدعاية الانتخابية أن يحصد 100 مقعد.

أسباب التراجع

يُحلل الباحث والخبير بالشؤون التركية جمال أريز، لموقع "دوت الخليج" ما يراها أسباب هذا التراجع: