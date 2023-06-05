العالم اليوم - الجيش الأميركي يعرض فيديو الحادث الخطير في مضيق تايوان

انتم الان تتابعون خبر الجيش الأميركي يعرض فيديو الحادث الخطير في مضيق تايوان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 يونيو 2023 09:22 مساءً - عرض الجيش الأميركي، الإثنين، مقطعا مصورا لما وصفها بمناورة صينية "غير آمنة" في مضيق تايوان مطلع الأسبوع، حيث قطعت سفينة بحرية صينية بشكل حاد طريق مدمرة أميركية، ما أجبر السفينة الأميركية على التباطؤ لتجنب وقوع حادث تصادم.

وخلال العبور، تجاوزت السفينة الصينية المزودة بالصواريخ الموجهة، المدمرة الأميركية ثم انحرفت عبر قوسها على مسافة نحو 150 ياردة (137 مترا)، وفقا للقيادة الأميركية في المحيطين الهندي والهادئ.

وقال الجيش إن المدمرة الأميركية واصلت مسارها، لكنها خفضت سرعتها "لتجنب الاصطدام".

وقالت القيادة الأميركية في المحيطين الهندي والهادئ إن هذه الإجراءات تنتهك القواعد البحرية للممر الآمن في المياه الدولية.

ودافع المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين عن المناورة، قائلا إنها تمت "وفقا للقانون".

وصرح للصحفيين: "الأعمال العسكرية الصينية مبررة تماما وقانونية وآمنة ومهنية، الولايات المتحدة هي التي يجب أن تفكر بعمق في نفسها وتصحح الأخطاء".