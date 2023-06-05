أوكرانيا وبريطانيا تناقشان الدعم العسكرى وانضمام كييف لحلف الناتو

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الأوكرانى دينيس شميهال، اليوم الاثنين، أنه اجتمع بوزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى، فى كييف؛ لمناقشة الدعم العسكرى لأوكرانيا وانضمام بلاده إلى الناتو.





وأشار شميهال - فى بيان، أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إلى أنه تقدم خلال الاجتماع بالشكر للمملكة المتحدة على دعمها الثابت، وقيادتها فى إنشاء "تحالف من الطائرات المقاتلة"، واستعدادها لتدريب الطيارين الأوكرانيين، لافتًا إلى أن المجموعات الأولى من الطيارين الأوكرانيين غادرت بالفعل للتدريب.

وقال شميهال: "فى ساحة المعركة، تجرى إعادة تشكيل القوات المسلحة الأوكرانية لتلتزم بمعايير الناتو، وخلال القمة القادمة للحلف، يجب أن تسمع أوكرانيا بعض الرسائل حول مستقبلها فى الناتو".

ودعا رئيس الوزراء الأوكرانى بريطانيا إلى تشديد العقوبات ضد روسيا، بما فى ذلك تلك المتعلقة بتصدير سلع مزدوجة الغرض، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات من شأنها استنزاف الآلة العسكرية الروسية.

ونوه شميهال، بمشاركة بريطانيا فى إعادة الإعمار السريع لأوكرانيا، لا سيما فى ترميم 6 جسور فى منطقة كييف، معربا عن أمله فى التطور السريع لآلية مطالبة روسيا بالتعويض، مؤكدًا أنه على موسكو أن تدفع ثمن كل ما تم تدميره، كما شكر لندن على استضافة مؤتمر إنعاش أوكرانيا.

يذكر أن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اجتمع بوزير الخارجية البريطانيا فى كييف، فى وقت سابق من اليوم الاثنين؛ لمناقشة الاستعدادات لقمة الناتو وتنفيذ صيغة السلام وإعادة بناء أوكرانيا.