وأشار شميهال - فى بيان، أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إلى أنه تقدم خلال الاجتماع بالشكر للمملكة المتحدة على دعمها الثابت، وقيادتها فى إنشاء "تحالف من الطائرات المقاتلة"، واستعدادها لتدريب الطيارين الأوكرانيين، لافتًا إلى أن المجموعات الأولى من الطيارين الأوكرانيين غادرت بالفعل للتدريب.
وقال شميهال: "فى ساحة المعركة، تجرى إعادة تشكيل القوات المسلحة الأوكرانية لتلتزم بمعايير الناتو، وخلال القمة القادمة للحلف، يجب أن تسمع أوكرانيا بعض الرسائل حول مستقبلها فى الناتو".
ودعا رئيس الوزراء الأوكرانى بريطانيا إلى تشديد العقوبات ضد روسيا، بما فى ذلك تلك المتعلقة بتصدير سلع مزدوجة الغرض، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات من شأنها استنزاف الآلة العسكرية الروسية.
ونوه شميهال، بمشاركة بريطانيا فى إعادة الإعمار السريع لأوكرانيا، لا سيما فى ترميم 6 جسور فى منطقة كييف، معربا عن أمله فى التطور السريع لآلية مطالبة روسيا بالتعويض، مؤكدًا أنه على موسكو أن تدفع ثمن كل ما تم تدميره، كما شكر لندن على استضافة مؤتمر إنعاش أوكرانيا.
يذكر أن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اجتمع بوزير الخارجية البريطانيا فى كييف، فى وقت سابق من اليوم الاثنين؛ لمناقشة الاستعدادات لقمة الناتو وتنفيذ صيغة السلام وإعادة بناء أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا وبريطانيا تناقشان الدعم العسكرى وانضمام كييف لحلف الناتو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.