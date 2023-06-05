القاهرة الإخبارية.. الناتو يعلن وصول أول تعزيزاته إلى كوسوفو

جدة - نرمين السيد - أعلن حلف شمال الأطلسى "الناتو" اليوم الاثنين، وصول أول تعزيزاته إلى كوسوفو، وذلك بعدما أدت صدامات مع محتجين إلى سقوط 30 جريحًا فى صفوف قوة حفظ السلام التى يقودها التكتل، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





قال الحلف فى بيان، إن نحو 500 جندى تركى يشكّلون النواة الأكبر للتعزيزات، وهم "سينتشرون فى كوسوفو طالما اقتضى الأمر ذلك". وكان حلف الناتو أعلن الأسبوع الماضى، أنه بصدد إرسال نحو 700 عنصر بعد اندلاع أعمال عنف على خلفية نزاع حول انتخابات محلية فى شمال كوسوفو.

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