جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية فى شمال الضفة الغربية، إن مستوطنين من مُستوطنة "ايل ماتان" الجاثمة على أراضى الفلسطينيين فى محافظة "سلفيت" وكفر ثلث، هاجموا، بحماية قوات الاحتلال، المنطقة الشرقية من بلدة كفر ثلث، التى يطلق عليها منطقة خلة "العيون"، واعتدوا على سكانها بالحجارة والعصى.
وأضافت المصادر ذاتها أن فلسطينيًا أصيب بالرصاص المطاطى الذى أطلقه جنود الاحتلال خلال توفيرهم الحماية للمستوطنين، ونقل إلى مستشفى لتلقى العلاج، بينما أصيب آخرون برضوض وجروح جراء اعتداء المستوطنين عليهم، مشيرة إلى أن المستوطنين أحرقوا سيارة أحد المواطنين فى البلدة.
وفى رام الله، وسط الضفة، اعتدى مستوطنون، على سكان منطقة "عين سامية"، وقاموا بتكسير مجموعة من الأشجار فى المنطقة، وهاجموا سيارات المارة بالحجارة، ما أدى لإلحاق أضرار مادية بعدد منها، إلى جانب قيامهم بتخريب عدد من الغرف الزراعية المجاورة.
وقال شهود عيان إن المُستوطنين اعتدوا أيضًا، على طواقم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلال قيامهم بتوزيع طرود غذائية على المواطنين فى منطقة "القبون"، المجاورة لعين سامية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستوطنون إسرائيليون يعتدون على فلسطينيين فى وسط وشمال الضفة الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.