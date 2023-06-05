16 جامعة أردنية في تصنيف التايمز للجامعات في العالم

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 5 يونيو 2023 10:06 مساءً - دوت الخليج :- صدر السبت، تصنيف التايمز للجامعات في العالم الذي يقيم الجامعات في العالم وفق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي شهد وجود 16 جامعة أردنية في التصنيف.

وتصدرت جامعة ويسترن سيدني الأسترالية الترتيب العام للعام الثاني على التوالي، وجاءت جامعة مانشستر البريطانية في المرتبة الثانية، بينما احتلت جامعة كوينز الكندية المرتبة الثالثة.

وكانت جامعة (Universiti Sains Malaysia) الماليزية هي أفضل جامعة جاءت من دولة ذات اقتصاد ناشئ.

وكانت المملكة المتحدة هي الدولة الأكثر تمثيلا في أفضل 100 مؤسسة بواقع 26 مؤسسة، تليها أستراليا بـ 16 مؤسسة ثم كندا بـ 15.

ويركز التصنيف على أربعة مجالات واسعة وهي البحث والإشراف والتواصل والتعليم، ويشمل الترتيب العام 1591 جامعة من 112 دولة/منطقة.

أردنيا، حلت جامعة عمان الأهلية في التصنيف (101-200)، وفي التصنيف (401-600) كانت جامعات: البلقاء التطبيقية والجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة مؤتة، على التوالي.

وفي التصنيف (601-800) حلت جامعة الزيتونة، وجامعة العلوم التطبيقية، الجامعة الهاشمية، وجامعة الشرق الأوسط، على التوالي.

رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد فخري العجلوني أشاد بوجود 16 جامعة أردنية في التصنيف، واعتبر أنه يسهم في تعزيز سمعة التعليم العالي الأردنية على الساحة الدولية، ويحفز الجامعات على تعزيز دورها في تنمية المجتمعات والتأثير بها، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد العجلوني ضرورة تكاتف الجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في ازدهار المجتمعات من خلال توجيه البحث العلمي والمساهمة في حل مشكلات المجتمعات، وتوفير التعليم الجيد الهادف لخلق الأجيال الواعية والمنتمية والإدارة المسؤولة للمصادر الطبيعية والمحافظة عليها وتعزيز انفتاح الجامعة على المجتمعات المحلية والدولية وإيجاد الشراكات الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما وأن فرق العمل بالجامعة تقوم بالوقت الحاضر بمراجعة خططها التنفيذية حيث تم التوجيه من رئيس الجامعة ضرورة تذليل جميع العقبات؛ لضمان تعزيز دور الجامعة في تحقيق أهداف الاستدامة.

وقال رئيس الجامعة الأردنية نذير عبيدات، إن الجامعة تولي تحقيق متطلبات أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أهمية بالغة، وتحدث عن أهمية العمل على تحقيق تلك المتطلبات.

وأشار عبيدات إلى أن الجامعة أدرجت تلك الأهداف ضمن أهداف الجامعة في خطتها الاستراتيجية 2022-2027.

وقال رئيس الجامعة الهاشمية فواز الزبون، إن نتائج الجامعة في ظهورها الأول في هذا التصنيف العالمي إيجابية في 11 هدفًا، مشيراً إلى أن أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 17هدفًا تسعى إلى تحقيق الرخاء لجميع شعوب الأرض، والقضاء على الفقر، وحماية البيئة والمناخ، وضمان تمتع السكان في كل مكان بالسلام والازدهار.

وأضاف الزبون أن الجامعة تسعى لتحقيق هذه الأهداف ضمن إمكانياتها خاصة المتعلقة بقضايا رئيسة مثل :التغيرات المناخية، والطاقة والمياه النظيفة، وجودة التعليم، والنمو الاقتصادي.