العالم اليوم - أبل تكشف عن أحدث ابتكارات في مجال الكمبيوتر المحمول

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 يونيو 2023 10:19 مساءً - أعلنت شركة أبل اليوم الاثنين، عن تحديث تشكيلتها من أجهزة الكمبيوتر الشخصي والمحمولة التي تعمل بنظام "ماك" باستخدام رقائق وحدة المعالجة المركزية "سي.بي.يو" الخاصة.

وبحسب وكالة "رويترز"، كشفت أبل عن جهاز "ماك بوك إير" مقاس 15 بوصة مدعوم بشريحة معالج (إم2) من تصميم الشركة.

ويبدأ سعر الكمبيوتر المحمول الجديد المزود بستة مكبرات صوت من 1299 دولارا وسيُطرح في الأسواق الأسبوع المقبل. أما "ماك بوك إير" مقاس 13 بوصة فسعره 1099 دولارا وفقا "رويترز".

عمدت أبل أيضا إلى تحديث جهاز الكمبيوتر الشخصي "ماك استوديو" الخاص بها، قائلة إن شريحة "ألترا إم2" الجديدة يمكنها معالجة برامج الذكاء الصناعي التي لا تملك الرقائق المنافسة ذاكرة كافية للتعامل معها.

قدمت أبل أيضا إصدارا جديدا من "ماك برو"، أعلى أجهزتها للكمبيوتر الشخصي أداء، والذي زودته أيضا بشريحة "ألترا إم2" ويبدأسعره من 6999 دولارا.

وشريحة "ألترا إم2" هي بالأساس عبارة عن شريحتين مدمجتين منكبرى شرائح "إم2" التي تنتجها أبل، وهو أسلوب اتبعته أبل لتعزيزأداء رقائق "إم1" الخاصة بها.

وحتى اليوم الاثنين، كان "ماك برو" هو آخر كمبيوتر في تشكيلة أبل لا يزال يستخدم شرائح إنتل.

وفي حين لم تصدر أبل أي إعلانات كبرى عن منتجات الذكاء الصناعي التوليدي المشابهة لروبوت الدردشة "تشات جي بي تي" أو محرك البحث"بارد" التابع لجوجل، فقد استخدمت الذكاء الصناعي في العديد من الميزات الأصغر، مثل النسخ المباشر للرسائل الصوتية.