عاجل.. البيت الأبيض: نرصد تزايدا للأعمال العدائية الصينية بمضيق تايوان

جدة - نرمين السيد - وطالب البيت الأبيض تبريرات من الصين بشأن تدخلاتها العدائية، مؤكدا "مستعدون للتعامل مع العدوانية المتزايدة من الصين".

على جانب آخر، أكدت الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، أن كل الإجراءات قرب السفينة الأمريكية فى مضيق تايوان كانت قانونية واحترافية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.

كما أعلنت الخارجية الصينية، أن نائب وزير الخارجية سيعقد اجتماعًا مع مسؤول كبير فى الخارجية الأمريكية اليوم.

وكانت واشنطن استنكرت تحرش قطعة بحرية صينية بمدمرة أمريكية في مضيق تايوان، أمس الأحد.