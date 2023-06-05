بعثة الأمم المتحدة بالسودان: الوضع فى الخرطوم لا يزال مبعث قلق

جدة - نرمين السيد - قالت بعثة الأمم المتحدة فى السودان، اليوم الاثنين، إن الوضع فى الخرطوم لا يزال مبعث قلق.



جدة - نرمين السيد - قالت بعثة الأمم المتحدة فى السودان، اليوم الاثنين، إن الوضع فى الخرطوم لا يزال مبعث قلق. وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضحت البعثة أن الوضع فى غرب ووسط وشمال دارفور مستمر فى التدهور ويؤثر على المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء.

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