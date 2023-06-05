روسيا تتصدى لهجمات فى جنوب دونيتسك.. وأوكرانيا تتقدم فى باخموت

جدة - نرمين السيد - وذكرت الدفاع الروسية - فى بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن جميع المحاولات أمس لاختراق دفاع القوات الروسية، ونتيجة لهجوم نارى مشترك تكبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة فى الجنود والمعدات وانسحبت إلى مواقعها الأصلية صباح اليوم.

وأضافت أن اللواء الآلى 31 التابع للقوات الأوكرانية الذى هاجم فى منطقة بلدة نيسكوشنوى، خسر أكثر من 250 جنديًا و16 دبابة و24 عربة قتالية مصفحة، بما فى ذلك ثلاث عربات مشاة قتالية من طراز برادلى، موضحة أنه تم صد هجوم الجانب الأوكرانى بنجاح من خلال الإجراءات النشطة للوحدات الفرعية ونيران المدفعية والغارات الجوية لمجموعة "فوستوك"، إلى جانب أسر خمسة جنود أوكرانيين خلال هذه العملية.

وفى مقاطعة زابوروجيه، قالت المديرية الإقليمية لحالات الطوارئ إن مسلحين أوكرانيين أطلقوا النار على مدرسة فى المركز السكنى ميخائيلوفكا فى هذه المقاطعة الروسية.

وأضافت المديرية - فى بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" اليوم الإثنين -: "أطلق مسلحون أوكرانيون النار على المركز السكنى ميخائيلوفكا؛ مما أسفر عن تحطيم نوافذ المبنى"، دون وقوع إصابات.

على الجانب الآخر، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانى، هانا ماليار، إن روسيا تنشر معلومات حول هجوم مضاد أوكرانى "لتحويل الانتباه" عما وصفته بالتحديات التى واجهها الجيش الروسى حول باخموت فى الشرق.

ووصفت ماليا، فى منشور لها على تطبيق "تليجرام"، مدينة باخموت بأنها لا تزال "بؤرة القتال"، مضيفة أن أوكرانيا حققت بعض "النجاح" لأنها تسيطر على "المرتفعات المهيمنة" حول المدينة، على حد زعمها.

وتابعت المسؤولة الأوكرانية أن القوات "تبادر بالعمليات الهجومية فى بعض الاتجاهات"، لكنها وصفت ذلك بأنه جزء من "العملية الدفاعية" الشاملة لأوكرانيا.