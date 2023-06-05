الجامعة الأردنية تصدر عقوبات تأديبية بحق طلبة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 5 يونيو 2023 11:08 مساءً - دوت الخليج :- أصدر عميد شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور إسماعيل الزيود عقوبات تأديبية بحق مجموعة من الطلبة المخالفين لأنظمة وتعليمات الجامعة والمتسببين في المشاجرات التي وقعت في الجامعة خلال الشهر الماضي وذلك بناء على تنسيب لجان التحقيق التي أنهت أعمالها بعد جلسات مطولة عقدتها خلال الفترة الماضية وفقا للأنظمة والتعليمات النافذة ، حيث جاءت العقوبات التأديبية كما يلي: 1- عقوبة الفصل النهائي من الجامعة بحق طالب واحد. 2- عقوبة الفصل من الجامعة لمدة أربعة فصول دراسية بحق ثلاثة طلاب . 3- عقوبة الفصل من الجامعة لمدة فصلين دراسيين بحق طالب واحد. 5– عقوبة الفصل من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد بحق عشرة طلاب. 6- عقوبة إنذار أول بحق طالبين اثنين. وأن الجامعة لتؤكد في هذا الصدد على أنها احتكمت عند اصدار قراراتها إلى تطبيق مبدأ سيادة القانون، وأن إيقاع مثل هذه العقوبات على الطلبة المخالفين ليهدف في الدرجة الأولى إلى الحفاظ على سيرورة العملية التعليمية واستقرارها، إضافة إلى تعديل سلوك الطلبة داخل الحرم الجامعي.

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