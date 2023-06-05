العالم اليوم - أردوغان يعين المتحدث باسمه رئيسا للمخابرات التركية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 يونيو 2023 11:21 مساءً - عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، المتحدث باسمه إبراهيم كالين رئيسا لوكالة المخابرات الوطنية. وفقا ما ذكرت "رويترز"، نقلا عن مكتب الاتصالات الرئاسي.

ويأتي التعيين بعد يومين من إعلان أردوغان، تشكيل الحكومة الجديدة، حيث لم يتبق من الحكومة السابقة سوى وزيرا الصحة والسياحة.

ويعد وزير الخارجية، هاكان فيدان، الذي شغل منصب رئيس المخابرات منذ 2010، من أبرز الوجوه التي ضمت التشكيلة الوزارية الجديدة.