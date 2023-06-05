الجيش الإسرائيلى يعلن إصابة جندى فى عملية دهس بنابلس

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش الإسرائيلى، مساء اليوم الاثنين، إصابة جندى فى عملية دهس قرب حاجز حوارة بنابلس، مشيرا إلى أن ملابسات الحادث قيد التحقيق، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى وقت سابق اليوم، 15 فلسطينيًا من قرية المغير شرق رام الله، كما واصلت إغلاق مدخلى القرية الرئيسيين. وبحسب الوكالة الفلسطينية، واصلت قوات الاحتلال منع الفلسطينيين من الدخول للقرية أو الخروج منها، ما اضطرهم لسلك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.

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