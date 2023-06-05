جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الاثنين، عقوبات أوروبية على 9 مسؤولين روس لتورطهم فى سجن معارض سياسى.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الاثنين، عقوبات أوروبية على 9 مسؤولين روس لتورطهم فى سجن معارض سياسى. وفى وقت سابق اليوم الاثنين، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف شركة وسبعة أفراد.

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