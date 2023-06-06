العالم اليوم - الاتحاد الأوروبي يكشف تفاصيل جهوده لوقف الصراع بالسودان

انتم الان تتابعون خبر الاتحاد الأوروبي يكشف تفاصيل جهوده لوقف الصراع بالسودان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 يونيو 2023 12:22 صباحاً - كشف المتحدّث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، في حديث خاص لموقع "دوت الخليج"، عن نتائج جولة مبعوثة التكتل إلى القرن الأفريقي، والتي تستهدف التوصل إلى تسوية سياسية للصراع الراهن في السودان.

وتصاعدت حدة القتال مؤخرًا بعد انتهاء سريان وقف إطلاق النار، بعدما انهارت يوم الجمعة محادثات كانت تهدف إلى تمديده، بوساطة سعودية أميركية.

وأشار نشطاء إلى اندلاع أعمال عنف جديدة في ولاية شمال دارفور أودت بحياة 40 شخصا على الأقل، بينما قد يفاقم موسم الأمطار من الأزمة الإنسانية.

وحدد "بوينو" عددًا من النقاط بشأن موقف الاتحاد الأوروبي من مساعي إيقاف الصراع الراهن، بالقول:

منذ اليوم الأول للصراع، حشد الاتحاد الأوروبي كامل أجهزته الدبلوماسية، فهدفنا القصير هو الإسهام في التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار لتمكين المدنيين من العثور على الأمان والسماح للجهات الفاعلة الإنسانية بإنقاذ حياتهم وتقديم المساعدات اللازمة لذلك.

نعمل مع شركائنا لإنشاء ائتلاف واسع القاعدة في هذا الصدد واتباع نهج موحد، وفي هذا السياق، رحبنا ودعمنا جهود الوساطة الموحدة والمنسقة جماعيا إقليميا ودوليا ونؤيد تماما فكرة وجود قيادة أفريقية ينظم هذه الجهود.

نؤكد من جديد دعمنا لخارطة طريق الاتحاد الأفريقي لحل الصراع في السودان ونرحب بعمل الاتحاد الأفريقي لإنشاء آلية موسعة وفريقها الأساسي لضمان اتخاذ إجراءات إقليمية ودولية شاملة ومنسقة لتأمين عملية سلام قابلة للاستمرار واستئناف الانتقال إلى الحكم المدني والديمقراطية في السودان.

الأولوية الرئيسية الآن هي العمل على منصة وساطة موحدة يمكن أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى الحكم المدني الذي يطالب به شعب السودان منذ ثورة 2019.

قامت مبعوثة الاتحاد الأوروبي الخاصة إلى القرن الأفريقي، أنيت ويبر، بجولة في عواصم الخليج؛ شملت الأسبوع الماضي المملكة العربية السعودية لإجراء مشاورات بشأن السودان.

نريد العودة لدعم الانتقال السوداني إلى الديمقراطية، ولهذا، يجب أن تنتهي الحرب.

انهيار الهدنة