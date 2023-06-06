العالم اليوم - المغرب.. انطلاق مناورات "الأسد الأفريقي" بمشاركة أميركية

انتم الان تتابعون خبر المغرب.. انطلاق مناورات "الأسد الأفريقي" بمشاركة أميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 يونيو 2023 01:19 صباحاً - انطلقت بمدينة أغادير فعاليات الدورة 19 من تمرين “الأسد الإفريقي” الذي تنظمه القوات المسلحة الملكية المغربية بشكل مشترك مع نظيرتها الأميركية.

ويتضمن برنامج هذه الدورة تمارين في التخطيط العملياتي لفائدة أطر هيئات الأركان، إلى جانب عدد من التدريبات التكتيكية التي ستجرى برا وجوا وبحرا.

كما ستنظم في إطار هذا التمرين العسكري متعدد الجنسيات تدريبات تتعلق بسبل مكافحة أسلحة الدمار الشامل.

ويعد "الأسد الأفريقي"، الذي تنظمه المغرب منذ أكثر من عقدين، أكبر تمرين متعدد الجنسيات في القارة الأفريقية.

