العالم اليوم - روسيا تحبط هجوما كبيرا جديدا للقوات الأوكرانية

انتم الان تتابعون خبر روسيا تحبط هجوما كبيرا جديدا للقوات الأوكرانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 يونيو 2023 01:19 صباحاً - قالت وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر من الثلاثاء إنها أحبطت هجوما أوكرانيا كبيرا بمنطقة دونيتسك وألحقت بالقوات الأوكرانية خسائر بشرية ضحمة ودمرت ثماني دبابات ليوبارد مع استمرار القوات الأوكرانية في القتال.

وقالت الوزارة على قناتها بتطبيق تيليغرام "القوات المسلحة والطيران الهجومي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية بالإضافة إلى منظومات قاذفات اللهب ألحقت هزيمة كبيرة (بالقوات الأوكرانية)". وأضافت الوزارة أن القوات الروسية دمرت 28 دبابة من بينها ثماني دبابات ليوبارد.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر روسيا تحبط هجوما كبيرا جديدا للقوات الأوكرانية .. في رعاية الله وحفظة