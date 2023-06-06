السعودية تقدم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن القادمين من منفذ عرعر

جدة - نرمين السيد - قدمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية السعودية خدماتها الصحية لضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ جديدة عرعر، وذلك منذ اليوم الأول لاستقبال الحجاج.





وعبّر عدد من الحجاج العراقيين عن شكرهم وامتنانهم للرعاية الصحية التى يحظى بها ضيوف الرحمن، والخدمات التى تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج, مشيدين بالتسهيلات والخدمات التى قدمت لهم فى منفذ جديدة عرعر البري. يُذكر أنَّ مرافقَ الخدمات الصحية بالمنفذ تعملُ على مدار الساعة خلال مدة دخول حجاج بيت الله الحرام.

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