نيكى هايلى تحذر: خسارة أوكرانيا قد تؤدى إلى "حرب عالمية"

جدة - نرمين السيد - حذرت نيكى هايلى، المرشحة الرئاسية للحزب الجمهورى والسفيرة السابقة لمنظمة الأمم المتحدة، من احتمالية اندلاع حرب عالمية فى حال انسحبت أوكرانيا من الصراع مع روسيا، وطالبت الولايات المتحدة وحلفاءها بالاستمرار فى تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات اللازمة لمواجهة هذا التحدى.





وقالت هايلى - فى تصريحات لشبكة "سى سى إن" الأمريكية - : "الأمر أكبر من أوكرانيا، هذه حرب على الحرية، وهى حرب علينا الفوز بها"، مضيفة: "ما يجب أن نفهمه هو أن فوز أوكرانيا هو فوز لنا جميعًا". وتابعت: "الكل يريد أن يعرف جيدًا كيف تنتهى هذه الحرب؟، سينتهى الأمر فى يوم واحد إذا انسحبت روسيا. إذا انسحبت أوكرانيا، فإننا جميعًا ننظر إلى حرب عالمية".

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