رئيس الأركان الأمريكى يؤكد ستعداد أوكرانيا للهجوم المضاد المرتقب ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - صرح الجنرال مارك ميلى، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، بأن أوكرانيا مستعدة جيدًا للهجوم المضاد المتوقع ضد القوات الروسية، ولكنه أشار إلى أنه "من المبكر جدًا التنبؤ بالنتائج المحتملة التى ستحدث".





وأضاف الجنرال ميلى - فى مقابلة حصرية أجراها مع شبكة "سى إن إن" الأمريكية أذيعت مقتطفات منها أمس الاثنين - أن الأوكرانيين يخوضون حربا "تمثل تهديدا وجوديا لبقاء أوكرانيا، وتحمل معنى أكبر بالنسبة لباقى العالم - لأوروبا وبالفعل بالنسبة للولايات المتحدة - ولكن للعالم أيضا". وحول الهجوم الذى تعرضت له موسكو مؤخرا بالمسيرات والقصف على مقاطعة "بيلجورود" الروسية ومخاطر تصعيد الصراع بسبب مثل هذه الهجمات؛ قال الجنرال ميلى إن هناك دائما خطورة من حدوث تصعيد، وهو الأمر الذى تراقبه الولايات المتحدة بحذر شديد للغاية. تجدر الإشارة إلى أن الجنرال ميلى يتواجد حاليا فى فرنسا لإحياء ذكرى الإنزال الذى قامت به قوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية فى منطقة النورماندى الفرنسية فى 6 يونيو 1944 المعروف بـ"دى داى".

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