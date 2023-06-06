رئيس وزراء بريطانيا يكشف عن إجراء جديد لـ إيواء طالبى اللجوء

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك أمس الاثنين أنه سيتم إضافة عبارتين إلى الأماكن المتاحة لاستقبال طالبى اللجوء، وذلك فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها الحكومة البريطانية للحد من عمليات الهجرة غير الشرعية عبر قناة المانش.





ووفقًا لقناة سكاى نيوز البريطانية، أوضح سوناك، خلال مؤتمر صحفى بشأن خطته لوقف قوارب المهاجرين فى مقاطعة "كنت"، أن العبارتين تتسعان لاستضافة ألف مهاجر ممن دخلوا البلاد بشكل غير شرعى، دون أن يذكر بالتحديد الموقع الذى سترسو فيه العبارتين.

وأشار رئيس الوزراء البريطانى إلى أنه إلى جانب هاتين العبارتين، فمن المقرر أن ترسو عبارة أخرى لإيواء طالبى اللجوء فى ميناء "بورتلاند" جنوبى إنجلترا فى غضون الأسبوعين المقبلين، وستأوى 500 شخص من الذكور البالغين الذين يطلبون اللجوء فى المملكة المتحدة.

وأضاف أن العبارات ستخفف الضغط على المجتمعات المحلية وعلى المساحات فى الفنادق التى يتم استخدامها لإيواء المهاجرين.

وأكد سوناك أن محاولات العبور عبر بحر المانش انخفضت بمقدار 20% مقارنة بالعام الماضى، مشيرًا إلى أن "هذه تعد المرة الأولى منذ بداية هذه الأزمة أن تبدأ أعداد الوافدين فى الفترة ما بين شهرى يناير ومايو فى الانخفاض مقارنة بالعام السابق".

وقال إن أعداد المهاجرين الألبان الوافدين عن طريق القوارب الصغيرة انخفض بنحو 90%، وإن الاتفاق المبرم مع ألبانيا شهد إعادة 1800 طالب لجوء.

جدير بالذكر أنه بالإضافة إلى العبارات، فهناك خطط لإيواء طالبى اللجوء فى ثكنات عسكرية سابقة لتقليل الاعتماد على الإقامة فى الفنادق التى تقول الحكومة البريطانية إنها تكلف دافعو الضرائب 6 ملايين جنيه إسترلينى فى اليوم.