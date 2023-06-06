العالم اليوم - سحب رخصة وغرامة 130 ألف دولار لسائق تجاوز السرعة القانونية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 يونيو 2023 04:20 صباحاً - فرضت غرامة قدرها 121 ألف يورو (129.544 دولارا) على سائق ثري لتجاوزه السرعة في فنلندا، حيث تحسب هذه الغرامات على أساس دخل الجاني.

نقلت الصحيفة الرئيسية في جزر آولاند، وهي منطقة تتبع فنلندا تقع في بحر البلطيق وتتمتع بالحكم الذاتي، عن أندش فيكلوف قوله في تصريح نشر يوم الإثنين: ”إنني آسف فعلا لهذا الأمر”.

كان فيكلوف يقود بسرعة 82 كيلومترا في الساعة في منطقة السرعة فيها 50 كيلومترا في الساعة عندما أوقفته الشرطة وحررت ضده المخالفة يوم السبت.

إلى جانب الغرامة، تم تعليق رخصة قيادته لمدة 10 أيام، حسبما ذكرت صحيفة نيا آلاند.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توقيف فيكلوف وهو يقود بسرعة كبيرة.

في عام 2018، تم تغريمه 63680 يورو (68176 دولارا)، واضطر إلى دفع 95 ألف يورو (102 ألف دولار) قبلها بخمس سنوات.

فيكلوف، المولود في آولاند، هو رئيس مجلس إدارة شركة قابضة تضم شركات في قطاعات الخدمات اللوجستية وخدمات المروحيات، والعقارات، والتجارة، والسياحة.

يقع الأرخبيل عند مدخل خليج بوثنيا، بين مدينة توركو الفنلندية على الساحل الغربي لفنلندا، وستوكهولم عاصمة السويد.