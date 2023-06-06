أخبار عالمية

العالم اليوم - فيديو.. تفجير سد نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون

0 نشر
0 تبليغ

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. تفجير سد نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 يونيو 2023 07:20 صباحاً - قالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية، الثلاثاء، إن القوات الروسية فجرت سد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون.

وأضافت القيادة على صفحتها بموقع "فيسبوك": "يجري تحديد حجم الدمار وسرعة وكميات المياه والمناطق التي من المرجح أن تتعرض للغرق".

وقالت وكالة "تاس" إن السد تم تدميره بالكامل.

وأضافت تاس: انهار سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون بسبب الأضرار التي لحقت به، وغمرت المياه الأراضي، أفادنا بذلك مصدر في الحكومة، وقال: "لم يستطع السد التحمل وانهار وبدأت الفيضانات".

 

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر فيديو.. تفجير سد نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون .. في رعاية الله وحفظة

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا