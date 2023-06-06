الكرملين: روسيا تنتظر مقترحات ملموسة للحد من التسلح بالولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف، أن روسيا ما زالت مفتوحة للحوار مع الولايات المتحدة بشأن تقليص التسلح، ولكنها تنتظر استلام اقتراحات ملموسة من واشنطن عن طريق القنوات الدبلوماسية.





وبحسب ما نقلت وكالة "تاس"، وصف المتحدث باسم الكرملين التصريح الذى أدلى به مستشار الأمن القومى بالبيت الأبيض جيك سوليفان بأن الولايات المتحدة مستعدة للحوار مع روسيا بشأن الحد من التسلح دون شروط مسبقة بأنه "مهم وإيجابى".

وأوضح بيسكوف: "بالطبع، نتوقع أن يتم دعمه بتحركات فعلية عبر القنوات الدبلوماسية، وبعد ذلك، سيكون من الممكن النظر فى الصيغ المقترحة للحوار، وتظل روسيا منفتحة على الحوار؛ إذ نعتقد أن هذا مهم للغاية لكننا نحتاج أولاً إلى فهم كيفية صياغة هذا الاقتراح".

وأضاف "بالطبع، فى مثل هذه القضايا المهمة والحساسة، من الصعب للغاية الاسترشاد بالتصريحات فى وسائل الاعلام، خاصة عندما نشهد عجزا كبيرا فى الثقة المتبادلة فى علاقاتنا الثنائية".

وفى وقت سابق، قال سوليفان إن واشنطن مستعدة لإجراء حوار بشأن الحد من التسلح مع روسيا والصين دون شروط أولية، وقال فى اجتماع سنوى لرابطة الحد من التسلح: "لقد أعلنا عن رغبتنا فى الدخول فى مناقشات ثنائية للحد من التسلح مع روسيا والصين دون شروط مسبقة".

وأشار نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف فى وقت لاحق إلى أن تصريح سوليفان كان محاولة "لعرض الموقف الأمريكى بطريقة أكثر جاذبية للمجتمع الدولى مما هو عليه فى الواقع".

وفى سياق آخر، أكد المبعوث الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة جينادى جاتيلوف، أمس الإثنين، أن موسكو لا تنوى التعاون مع المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى روسيا، ماريانا كاتزاروفا، التى تولت مهامها فى الأول من مايو الجارى، لأنها "ستتصرف وفقًا للإرشادات الغربية من أجل ممارسة الضغط السياسى على موسكو".