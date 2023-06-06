وزيرة الدفاع الكندية: أوتاوا تواجه تهديدات متزايدة من الهجمات الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - وسلطت أناند الضوء، أثناء حضورها قمة الأمن الآسيوية فى سنغافورة، على زيادة الهجمات الإلكترونية عبر أمريكا الشمالية، وتحديدا التى تستهدف البنية التحتية الحيوية، لكنها امتنعت عن نسبها إلى أية جهات فاعلة محددة ترعاها الدولة.

وشددت الوزيرة الكندية على أهمية التدابير الاستباقية، وضرورة قيام المنظمات والشركات الكندية بتنفيذ استراتيجيات التخفيف.

كما أعربت عن مخاوفها بشأن التأثير المحتمل على الاقتصاد والأنظمة التى تحمى حياة مواطنى كندا، مسلطة الضوء على المخاطر الكبيرة التى تشكلها هذه الهجمات الإلكترونية، لافتة إلى أهمية خطوط أنابيب النفط الكبيرة فى كندا، التى تلعب دورًا حاسمًا فى إمدادات النفط الخام العالمية.

وفى السياق ذاته، أفادت وسائل الإعلام الكندية بأن هذه الهجمات شكلت تهديدًا كبيرًا للاقتصاد الكندى، مضيفة أنه تم اكتشاف أن مجموعة قرصنة دولية متورطة فى التجسس على شبكات البنية التحتية.