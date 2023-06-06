أوكرانيا.. تفعيل أنظمة الدفاع الجوي بالعاصمة كييف

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إنها أحبطت هجومًا أوكرانيًا كبيرًا بمنطقة دونيتسك وألحقت بالقوات الأوكرانية خسائر بشرية ضخمة، ودمرت 8 دبابات ليوبارد مع استمرار القوات الأوكرانية فى القتال.

وذكرت الوزارة فى بيان، "أن القوات المسلحة والطيران الهجومى والتكتيكى وقوات الصواريخ والمدفعية بالإضافة إلى منظومات قاذفات اللهب ألحقت هزيمة كبيرة بالقوات الأوكرانية"، بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت أن القوات الروسية ألحقت خسائر بالجيش الأوكرانى على محور جنوب دونيتسك، بلغت أكثر من 1500 شخص و28 دبابة و109 مدرعات.