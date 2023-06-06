العالم اليوم - خطر انهيار سد نوفا كاخوفكا.. تحذير من الشرطة الأوكرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 يونيو 2023 08:18 صباحاً - حثت الشرطة الوطنية الأوكرانية، عقب تفجير سد نوفا كاخوفكا، سكان القرى المتضررة على إخلاء منازلهم وإغلاق الأجهزة الكهربائية.

وبحسب صحيفة "الغارديان" قالت الشرطة على تليغرام: تم تنبيه وحدات من الشرطة الوطنية ودائرة الطوارئ الحكومية في منطقة خيرسون لتحذير السكان المدنيين وإجلائهم من مناطق الفيضانات المحتملة على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو.

مستوى المياه آخذ في الارتفاع ويجب على كل شخص في منطقة الخطر، اتباع تعليمات رجال الإنقاذ ورجال الشرطة.

مسؤول أوكراني يحذر من أن منسوب المياه في محيط السد سيصل إلى مستوى "حرج" خلال 5 ساعات وقالت وكالة تاس الروسية إن نحو 80 قرية قد تتأثر بعد تدمير سد نوفا كاخوفكا.

وقال مسؤول موال لموسكو إن تدمير سد نوفا كاخوفكا سيؤثر على إمدادات المياه إلى القرم.

حاكم منطقة خيرسون يعلن بدء عمليات إجلاء السكان في المناطق المحاذية لسد نوفا كاخوفكا. وأعلنت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية، الثلاثاء، إن القوات الروسية فجرت سد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون. ما أهمية سد "كاخوفكا"؟ يقع السد على نهر دنيبرو، وبجانبه محطة كاخوفكا الكهرومائية.

يحتجز السد 18 مليون متر مكعب من المياه، وسيُحدث تفجيره موجة مياه عارمة قد يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار وعرضها 5 كيلومترات.

سيغرق خلال ساعتين فقط مساحات واسعة من خيرسون وأكثر من 80 بلدة وقرية ومدينة.

تتمركز القوات والمعدات الروسية في مناطق يسار نهر دنيبرو، وهي منخفضة عن الواقعة على يمينه، لذا ستتدفق المياه بشكل رئيسي نحو اليسار، وتعيق حركة القوات، خاصة المدفعية التي تستخدم بنجاح ضد القوات الأوكرانية.

ستضطر القوات الروسية لترك معداتها لإنقاذ المدنيين الذين ستملأ بيوتهم المياه.

يعتبر سد كاخوفكا نقطة الضعف الكبرى في خيرسون، فتدميره سيشكل كارثة حقيقية، كما أن نسف السد سيدمر نظام قنوات الري في معظم جنوب أوكرانيا، ومنها شبه جزيرة القرم (الخاضعة للروس) أيضا.

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