رئيس الوزراء البريطانى: على اللاجئين تقاسم غرف الفنادق حتى النظر فى طلباتهم

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، إن اللاجئين الفارين من الصراعات يجب أن يكونوا "مستعدين" للإقامة مع أشخاص آخرين أثناء التعامل مع طلباتهم للجوء فى بريطانيا، وذلك على خلفية الخلاف الدائر بشأن تقاسم اللاجئين الغرف فى الفنادق.





وأوضح سوناك -وفق صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية- أن الحكومة وفرت 11500 سرير إضافى من خلال طلبها تقاسم اللاجئين الغرف "عند الحاجة"، ما يوفر على دافعى الضرائب 250 مليون جنيه إسترلينى إضافية سنويًا. وأضاف سوناك، خلال مؤتمر صحفى فى بلدة دوفر البريطانية: "أقول لهؤلاء المهاجرين الذين يعترضون: هذا أكثر من عادل"، متابعًا: "إذا أتيت إلى هنا بشكل غير قانوني، وتطالب بالحماية من الموت أو التعذيب أو الاضطهاد، فيجب أن تكون على استعداد لتقاسم غرفة فى فندق يمولها دافعو الضرائب فى وسط لندن".

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