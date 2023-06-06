حاكم خيرسون: بدء عمليات إخلاء المناطق القريبة من سد كاخوفكا

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل إعلام روسية، قال بروكودين: "خلال خمس ساعات سيصل منسوب المياه إلى مستوى حرج". ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قالت أجهزة الطوارئ الروسية إن حوالى 80 تجمعًا سكنيًا ربما تتأثر بدمار سد كاخوفكا.

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