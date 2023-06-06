العالم اليوم - الدولار الأسترالي يقفز بعد رفع مفاجئ للفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 يونيو 2023 10:20 صباحاً - قفز الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوياته منذ منتصف مايو، الثلاثاء، بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة، على غير المتوقع.

وسجل الدولار الأسترالي في أحدث التداولات ارتفاعا بنسبة 0.73 بالمئة إلى 0.6665 دولار بعدما قفز إلى 0.6677 دولار وهو أعلى مستوى منذ 16 مايو.

وقرر البنك المركزي الأسترالي رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.1 بالمئة، عند أعلى مستوى منذ أبريل 2012، وبما يتجاوز مستهدف التضخم الذي يتراوح بين 2 و3 بالمئة.

وقال محافظ المركزي الأسترالي، فيليب لوي، إنه على الرغم من أن التضخم قد تجاوز ذروته، إلا أنه لا تزال هناك مؤشرات تظهر استمرار التضخم.

وأشار إلى أنه قد تكون هناك لمزيد من التشديد في السياسة النقدية في المستقبل من أجل السيطرة على التضخم.

وفي المقابل واصل الدولار الأميركي تراجعه عن أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي مقابل عملات رئيسية بعد بيانات ضعيفة على نحو غير متوقع لقطاع الخدمات الأميركي صدرت مساء أمس عززت توقعات بألا يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، لكن ذلك يلقي بظلاله على توقعات السياسة النقدية في الشهور المقبلة.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية 0.11 بالمئة إلى 103.89 بعد تقلبات لعدة أيام شهدت بلوغه أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 104.70 في آخر أيام مايو ليتراجع بعدها إثر تلميح مسؤولي المركزي الأميركي بأنهم قد لا يرفعون الفائدة في يونيو.

وانخفض الدولار 0.05 بالمئة إلى 139.49 ين، وارتفع اليورو 0.11 بالمئة إلى 1.0722 دولار وصعد الجنيه الإسترليني 0.12 بالمئة إلى 1.2450 دولار.